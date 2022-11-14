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"لحماية أرواح الطلبة"..  تعليق الدراسة في جامعة السليمانية 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T11:50:20+0000
"لحماية أرواح الطلبة"..  تعليق الدراسة في جامعة السليمانية 

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، تعليق الدوام الرسمي لطلبة الجامعة على خلفية التظاهرات المطلبية.

وقال مجلس جامعة السليمانية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه عقد اليوم اجتماعا استثنائيا أكد خلاله على دعم المطالب المشروعة للطلبة وخاصة توفير المنح الشهرية والدعم المالي لهم، ولكن ولحماية أرواح الطلاب وأمن وسلامة جامعة السليمانية تقرر تعليق الطلاب في جميع الكليات بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق  15-11-2022 والأيام اللاحقة.

واندلع اشتباك بين طلبة جامعيين محتجين وقوات الأمن خلال محاولة تفريق تظاهرة أما رئاسة جامعة السليمانية بالغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة. 

وتوعد طلاب من جامعة السليمانية والجامعة التكنولوجية وجامعة گرميان وجامعة كويه، اليوم الاثنين، بتوسيع احتجاجاتهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

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