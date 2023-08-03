لحلّ الملفات العالقة.. بغداد وأربيل تتفقان على تمثيل كوردي في "سومو" (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تعيين المبعوث الخاص لرئيس وزراء الإقليم لشؤون الدول العربية، بمنصب معاون المدير العام لشركة تصدير النفط العراقية "سومو"، كممثل للمكون الكوردي في الشركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، پيشوا هورامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لاتفاق حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ولكي تأخذ شركة (سومو) كهيئة اتحادية دورها في تمثيل الجميع، ولكي يكون ممثل الكورد حاضراً في الهيكل الإداري للشركة، قام رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، بتكليف المبعوث الخاص لرئيس وزراء الإقليم لشؤون الدول العربية (حمدي إلياس) لتسنم منصب نائب مدير (سومو)".

وأضاف ان "ذلك يأتي بعد موافقة رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة النفط الاتحادية أمراً وزارياً بمباشرة إلياس مهامه".

يأتي ذلك بالتزامن مع توجه مجلس النواب الاتحادي والحكومة الاتحادية نحو تشريع قانون النفط والغاز، في ظل أجواء من التفاهم بين بغداد وأربيل والتعاون لحلحلة الملفات العالقة ومن أبرزها ملف النفط والغاز والذي أبدى إقليم كوردستان مرونة في طيّ هذه الصفحة لتيسير الأمور تسهيل تنفيذ البرنامج الحكومي وتهدئة الأوضاع.