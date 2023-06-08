الحكومة المحلية تحدد سببين وراء شح المياه بأحياء ومناطق في أربيل

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق أوميد خوشناو ، يوم الخميس، مشكلة شح المياه في بعض الأحياء والمناطق الى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وعدم توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة للآبار.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين، ان الجفاف الذي شهدته السنوات الماضية سيبقى تأثيره على مدى سنوات اخرى، صحيح أنه الأمطار الهاطلة لهذا العام بلغت 250 ملم، ولكن كان من المفترض أن تكون النسبة 500 ملم، مؤكدا أنه بأمطار سنة واحدة لا يمكن بها معالجة تأثير الجفاف للسنوات السابقة

وأوضح انه في كل عام وخلال فصل الصيف تنخفض مناسيب المياه الجوفية.

كما أشار خوشناو إلى ان الاحياء والمناطق التي تعتمد على المياه السطحية كمشروع مياه قنديل ومشاريع الإفراز الثلاثة ليست لديها مشاكل، مبينا أن الأماكن التي تعتمد على الآبار هي من تعاني من مشاكل شح المياه، والمشكلة الأخرى هي الكهرباء لعدم إمداد تلك الآبار بالطاقة على مدار 24 ساعة.

واختتم خوشناو تصريحه بالقول: نحن نبذل الجهود في تزويد الآبار بالطاقة بشكل مستمر عبر المولدات الأهلية.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.