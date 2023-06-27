لحظة غضب وتباهي تبيت شخصين في الحبس في أضحى أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين أطلقا النار في حدثين مختلفين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (د.أ.ر) الذي قام اليوم باطلاق النار باستخدام سلاح الكلاشنكوف في معارض السيارات بسبب خلاف عائلي".

وفي حادث آخر، قالت مديرية اسايش اربيل، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى (هـ. أ.م)، قام بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار".