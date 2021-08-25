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لحسم المستحقات المالية.. وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T07:43:06+0000
لحسم المستحقات المالية.. وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

شفق نيوز/ كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاربعاء، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لحسم مستحقات كوردستان، مبينة أن الأموال التي صرفت سابقا لا تخرج عن إطار السلفة.

وقالت النائبة عن الكتلة الماس فاضل لوكالة شفق نيوز، إن "هناك زيارة لوفد يمثل حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، إلا إن الموعد لم يحدد بعد".

وأوضحت أن "الزيارة تأتي بعد تبادل الوفود والزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، منوهة إلى إن "زيارة وفد من الرقابة المالية الاتحادي إلى الإقليم بالفترة السابقة حسم الكثير من المسائل العالقة بين بغداد واربيل".

وبينت فاضل، إن "200 مليار دينار التي صرفت من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم تعتبر سلفة ولا تخرج عن هذا الاطار لغاية التسوية النهائية وصرف مستحقات الاقليم كما منصوص بقانون الموازنة".

وتنص الموازنة المالية الاتحادية على تسليم الإقليم كمية ٢٥٠ ألف برميل يوميا من النفط إلى جانب نصف الإيرادات الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على نسبة ١٢.٦ بالمئة من الموازنة.

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