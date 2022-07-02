لجنة أوروبية: مقتل وإصابة 20 مدنيا جراء الهجمات التركية على إقليم كوردستان 

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في إقليم كوردستان، يوم السبت، مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 15 آخرين، جراء العملية التركية في جمجمال ضمن محافظة السليمانية خلال شهر واحد.

وذكرت اللجنة الأوروبية (CPT)، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد الضربة الجوية التركية على قرية توتقال في منطقة جمجمال في 21 مايو، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وفرت ثماني عائلات من أصل 10 من القرية خوفاً من القصف".

وأضافت أن "تركيا أقامت أربعة قواعد عسكرية في منطقتي (أفاشين) و(الزاب) كجزء من عملية (قفل-دا) إضافة إلى مقر عسكري آخر على جبل كوڕەژارۆ في ناحية شيلادزي منذ 16 حزيران/يونيو الماضي".

وأوضحت اللجنة الأوروبية، أن "بحسب الوثائق التي تلقتها اللجنة، واستنادا إلى التحليل الجغرافي لمكان الحادث في 26 أيار/مايو في (بامەرنێ)، حيث قتل ثلاثة أطفال في الهجوم، فإن تركيا هي مرتكب هذا الهجوم".

وأشارت إلى أن "الجنود الأتراك يقصفون قرى مدنية من قواعدهم العسكرية الجديدة ويطلقون النار بشكل مباشر على القرى يوميًا، ومن 15 حزيران/يونيو إلى 17 من الشهر نفسه، قُتل خمسة مدنيين في قصف على قريتي (باراخي) في داركار و(كيست) في كاني ماسي، وتركيا هي المتهمة بهذا القصف أيضاً".