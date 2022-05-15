لجنة من حكومة الاقليم للتقصي عن واردات السليمانية المالية: النتائج تعلن قريبا

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأحد، بتشكيل لجنة بتوجيه من حكومة إقليم كوردستان لمتابعة واردات السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين، للتقصي عن واردات المحافظة ومعرفة أسباب الخلل الحاصل فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني امر بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة قدر الواردات المالية في المديريات العامة في السليمانية وحلبجة وادارتي رابرين وگرميان".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أن "اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا عن حجم الواردات المالية وآلية صرفها وآلية تقديرها وستقدم لنائب رئيس الحكومة وستعلن نتائج اللجنة خلال مؤتمر صحفي".

وفي سياق متصل؛ بين النائب سركو كلالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "واردات مديرية المرور في السليمانية وتوابعها تذهب بحساب خاص الى وزارة الداخلية بأمر من وزير داخلية الإقليم".

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال آخر مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي؛ أن "السليمانية طالبت باعتماد اللامركزية الإدارية ويجب أن تتحمل مسؤولية تفويض السلطات لها".

وأضاف رئيس حكومة الاقليم؛ ان "الإدارة الفاشل يجب أن تكون مسؤولة عن هذا الفشل في إدارة هذا الموضوع، ويجب أن تكون هنالك مسارات في توزيع الواردات وانا اريد ان اعرف ماهو الخلل الحاصل في واردات السليمانية والمناطق التابعة لها وسألتقي بادارة تلك المناطق للتعرف من قرب حول أسباب هذه المشكلة ونعرف الأسباب ونثبتها بالدليل القاطع وليس بأدلة مفبركة تقدم من قبل احزاب لتبرير الفشل الذي نراه اليوم".

وتعاني السليمانية والمناطق التابعة لها من ازمة في الواردات المحلية ما أثر بشكل كبير على عملية توزيع الرواتب الشهرية على المواطنين وما خلف تظاهرات واضرابات مستمر في بعض القطاعات الحكومية.