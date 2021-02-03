سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة مكافحة كورونا في كوردستان تبت اليوم في استئناف الداوم والصحة تضع شروطا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-03T07:27:42+0000
لجنة مكافحة كورونا في كوردستان تبت اليوم في استئناف الداوم والصحة تضع شروطا

شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع في وقت لاحق من اليوم الاربعاء اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان لإصدار قرارها حول استئناف الدوام في المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة ستقدم الى اللجنة خلال إجتماع اليوم تقريرها حول الموقف الوبائي في الاقليم.

واردف بالقول انه "حتى اذا تقرر إعادة فتح المدارس واستئناف الدوام فيجب ان يكون وفق تعليمات وزارة الصحة والالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية"، معللاً انه "ليس من المعقول ان يتوجه اكثر من مليون طالب وطالبة دفعة واحدة الى صفوف المدارس ومازال خطر الفيروس قائما".

واعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت ان الوزارة قد اقترحت السادس من شهر شباط المقبل موعداً لإستئناف الدوام في المدارس.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الاقليم استئناف الدوام في 16 – 1 – 2021 لطلبة المرحلة الاعدادية للصفوف المنتهية على أن تُستأنف الدراسة لبقية المراحل مطلع آذار/مارس المقبل.

والدراسة معلقة في إقليم كوردستان بسبب القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

related

الصحة الكوردستانية قلقة من استمرار البعض في التلامس والاختلاط

Date: 2020-04-01 21:54:15
الصحة الكوردستانية قلقة من استمرار البعض في التلامس والاختلاط

منطقة باقليم كوردستان تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص 5 من المشبه بهم

Date: 2020-03-05 12:39:37
منطقة باقليم كوردستان تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص 5 من المشبه بهم

بارزاني: سجلنا زيادة سريعة بكورونا .. السليمانية: ما نستطيع فعله حاليا تقليل الاصابات

Date: 2020-10-24 09:57:34
بارزاني: سجلنا زيادة سريعة بكورونا .. السليمانية: ما نستطيع فعله حاليا تقليل الاصابات

اقليم كوردستان يعلق جميع نشاطاته الثقافية والفنية بسبب كورونا

Date: 2020-03-03 18:39:11
اقليم كوردستان يعلق جميع نشاطاته الثقافية والفنية بسبب كورونا

في حدث هو الاول من نوعه .. اصابة متعافين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-11 11:04:20
في حدث هو الاول من نوعه .. اصابة متعافين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

وزير صحة اقليم كوردستان يحدد اسباب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا

Date: 2020-10-21 05:47:11
وزير صحة اقليم كوردستان يحدد اسباب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا

الصحة الكوردستانية:خلال 24 ساعة سجلنا حالتي اصابة بكورونا ولدينا قرابة 1000 محتجز

Date: 2020-03-10 20:36:10
الصحة الكوردستانية:خلال 24 ساعة سجلنا حالتي اصابة بكورونا ولدينا قرابة 1000 محتجز

دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا

Date: 2021-01-14 09:32:39
دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا