لجنة مكافحة كورونا في كوردستان تبت اليوم في استئناف الداوم والصحة تضع شروطا

شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع في وقت لاحق من اليوم الاربعاء اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان لإصدار قرارها حول استئناف الدوام في المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة ستقدم الى اللجنة خلال إجتماع اليوم تقريرها حول الموقف الوبائي في الاقليم.

واردف بالقول انه "حتى اذا تقرر إعادة فتح المدارس واستئناف الدوام فيجب ان يكون وفق تعليمات وزارة الصحة والالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية"، معللاً انه "ليس من المعقول ان يتوجه اكثر من مليون طالب وطالبة دفعة واحدة الى صفوف المدارس ومازال خطر الفيروس قائما".

واعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت ان الوزارة قد اقترحت السادس من شهر شباط المقبل موعداً لإستئناف الدوام في المدارس.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الاقليم استئناف الدوام في 16 – 1 – 2021 لطلبة المرحلة الاعدادية للصفوف المنتهية على أن تُستأنف الدراسة لبقية المراحل مطلع آذار/مارس المقبل.

والدراسة معلقة في إقليم كوردستان بسبب القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.