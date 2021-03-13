لجنة كوردستانية تطرح مبادرة حوار بين القوى السياسية في الإقليم

شفق نيوز/ طرحت لجنة الحوار الداخلي المؤلفة من مجموعة من البرلمانيين المنحدرين من أنحاء كوردستان قاطبة يوم السبت مبادرة لعقد طاولة للحوار بين الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخلافات السياسية بين الأحزاب الرئيسية في كوردستان أخذت منحاً خطيراً، مؤكدة أنها تبذل الجهود وكثفت من مساعيها لتهيئة الأجواء للبدء بحوار داخلي وطني بين القوى السياسية الكوردستانية.

وأضاف البيان أن "بلاد كوردستان وشعبها يمران بمرحلة مليئة بالخطورة والتوترات، وان اعداء كوردستان يوما بعد آخر يضعون الخطط للقضاء على المكتسبات كافة التي حققتها الحركة التحررية الكوردية لشعبنا في منتصف القرن الماضي".

وتابع البيان بأن التوترات والخلافات السياسية بين الأحزاب الرئيسية الكوردستانية فاقمت من الأوضاع وزادتها خطورة وعدم استقرار إلى حد أضعفت معه من مكانة الكورد وألحقت اضرارا فادحة بقدرة الدفاع ومواجهة المخططات.