لجنة إغاثة جمجمال: صرف قرابة ملياري دينار لتعويض متضرّري السيول

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت لجنة إغاثة وإعادة إعمار قضاء جمجمال، مساء الثلاثاء، أن عدد المتضرّرين الذين تسلّموا التعويضات المالية جرّاء السيول بلغ حتى الآن 1268 شخصاً، من أصل 1302 من المتضرّرين من سكنة القضاء، وبمبلغ إجمالي وصل إلى مليار و749 مليوناً و642 ألف دينار عراقي.

وقال رئيس لجنة الإغاثة وإعادة إعمار جمجمال عطاء محمد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "38 متضرّراً لم يراجع حتى الآن لاستلام التعويضات، فيما أبلغ أربعة أشخاص اللجنة بعدم حاجتهم للتعويض بسبب تحسّن أوضاعهم المعيشية".

وأوضح محمد، أن "إجمالي المبالغ التي تم جمعها لدعم المتضرّرين بلغ حتى الآن 14 ملياراً و500 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أن اللجنة "ستتخذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل قراراتها النهائية بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمركبات والمحال التجارية".

وبيّن أن "أضرار السيول التي ضربت مناطق جمجمال، وتكية، وشورش، وآغجالر، طالت 2078 حالة بين سكنية وتجارية ومركبات، من بينها 1302 منزل سكني، و210 محال ومخازن تجارية، إضافة إلى تضرّر 569 مركبة".

وأكد رئيس اللجنة، أن العمل "ما زال مستمراً لاستكمال إجراءات التعويض وضمان وصول المستحقات إلى جميع المتضرّرين وفق الآليات المعتمدة".

وكان عطا محمد، وهو مسؤول مكتب نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، أعلن أمس يوم الاثنين، أن قيمة المبالغ التي جُمعت لتعويض المتضرّرين من السيول في قضاء جمجمال بلغت نحو 13 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن أقل مبلغ تعويض يُمنح للمواطنين هو 400 ألف دينار، فيما يصل أعلى مبلغ إلى 4 ملايين و950 ألف دينار، وذلك بحسب حجم الأضرار.

وكانت مناطق جمجمال وحدود إدارة كرميان قد شهدت، في يومي 8 و9 من الشهر الجاري، أمطاراً غزيرة تسببت بحدوث سيول جارفة، أسفرت عن وفاة شخصين في جمجمال، أحدهما طفل، إضافة إلى وفاة طفل آخر في كرميان.