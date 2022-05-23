لجنة حكومية كوردستانية للتحقيق في مشاكل السليمانية وكرميان المالية

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تشكيل لجنة من وزارات الإقليم للتحقيق في مشاكل الإيرادات والنفقات في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، اطلعت عليها شفق نيوز فإنه تقرر تشكيل لجنة خماسية من وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد في الإقليم للتحقيق في مشاكل الإيرادات والنفقات في محافظة السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين والتحقيق من الموضوع".

وبحسب الوثيقة فقد طالبت وزارة المالية والاقتصاد (جهة الإصدار)، جميع الجهات الحكومية بـ"التعاون مع اللجنة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة"، مع امكانية تشكيل لجنة فرعية لمساعدة لجنة حكومة اقليم كوردستان عند الضرورة".

وتعاني محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان من مشاكل مالية خانقة وأزمة في توزيع الرواتب للموظفين اضطرت فئات المجتمع المختلفة للخروج بتظاهرات مستمرة للمطالبة بحقوقهم.