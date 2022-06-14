لجنة حقوق الإنسان ببرلمان كوردستان: معظم سجناء اربيل والسليمانية متعاطين للمخدرات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة حقوق الانسان في برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن زيارتها لسجني أربيل والسليمانية، مشيرة الى ان معظم السجناء في السجنين هم من متعاطي المخدرات.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تابعت خلال لقائها بالنزلاء والمعتقلين تأخير حسم قضايهم قضائيا".

واشارت اللجنة الى "وجود عدد من المحتجزين ممن لديهم سوابق لسبعة مرات فيما يخص تهم التعاطي للمخدرات وهذا يدلل على عدم اصلاح هؤلاء الاشخاص في السجون الاصلاحية ، وقيل إن بعضهم يخرج ويبدأ في تعاطي المخدرات مرة أخرى".

ولفتت الى أن "85 ‎%‎ من المعتقلين في أربيل و 65 ‎%‎ في السليمانية هم من متعاطي المخدرات".