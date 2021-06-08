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لجنة برلمانية مشتركة للإطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن القتال التركي - العمالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-08T09:48:26+0000
لجنة برلمانية مشتركة للإطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن القتال التركي - العمالي

شفق نيوز/ أكد عضو في برلمان إقليم كوردستان؛ يوم الثلاثاء، أن وفدا مشتركا من مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كوردستان سيزور محافظة دهوك لإعداد تقرير حول وضع المناطق الحدودية في ظل عمليات الجيش التركي ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأجرى وفد من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في مجلس النواب العراقي في وقت سابق من يوم الثلاثاء زيارة إلى المناطق الحدودية في محافظة دهوك التي تشهد توتراً جراء القتال بين حزب العمال الكوردستاني، والقوات التركية.

وقال النائب ريفنك هروري عضو في لجنة البيشمركة ببرلمان كردستان لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة النيابية المشتركة بين مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان والتي ستزور المناطق الحدودية مع تركيا وتستمر لمدة يومين، ستقوم برفع تقرير عن حجم الأضرار التي لحقت بمواطني القرى التي تقع ضمن منطقة الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني الى رئاسة مجلس النواب العراقي وبرلمان".

وبشأن تحركات الجيش التركي، بين هروري؛ أنه "حسب خبرتنا مع تحركات الجيش التركي فان خططهم تشمل مراحل عدة، فقبل أعوام قام الجيش التركي بالتوغل داخل الأراضي العراقية دون الاقتراب من القرى، أما في العام الماضي تقرب من قرى بقضاء زاخو الى قرية شرانش وبيكوفا، أما اليوم نحن نشاهد أنهم بدأوا بالتوغل الى قرى بناحية كاني ماسي".

يشار إلى أن العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني والتي بدأت منذ اشهر اسفرت عن نزوح اكثر من 300 عائلة كردية من قراهم في نواحي كاني ماسي و بيكوفا و دركار، اضافة الى إحراق آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية.

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