سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة برلمانية تُحصي بالأرقام الإيرادات المالية للإقليم وتتهم الحكومة بمنعها من الرقابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-21T07:37:17+0000
لجنة برلمانية تُحصي بالأرقام الإيرادات المالية للإقليم وتتهم الحكومة بمنعها من الرقابة

شفق نيوز/ اتهمت اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان يوم الثلاثاء حكومة الإقليم بعدم السماح لها بممارسة دورها الرقابي على الواردات المالية الداخلية.

وقال عضو اللجنة عمر كولبي في تصريح للصحفيين اليوم، إنه في عام الحالي وصلت واردات النفط إلى تريليون و215 مليار دولار ولكن فقط 42‎%‎ منها يدخل لخزينة الدولة والسبب لان لا احد يراقب ملف النفط وفقط الحكومة تقوم ذلك عن طريق شركة ديلويت تراجع الواردات النفطية.

"كما انه سابقا قامت الحكومة ببيع النفط بسعر منخفضا، وحاليا الشعب يدفع الضريبة"، وفقا للبرلماني.

وأضاف "اما واردات الجمارك فانه هناك 339 ملياراً لكل شهر خلال العام الحالي، ولكن في كل شهر يذهب 100 مليار للشركات التي تقدم الخدمات في المعابر الحدودية والمطارات وعلى الحكومة تنظيم ذلك".

وتابع كولبي بالقول "اما ما يخص الضرائب فانه في العام 2020 وصلت الواردات الى 71 مليار دينار في حين وصل في العام الحالي الى 41 مليارا"، مردفا بالقول "نحن لانعرف لماذا لم يتم ايداع جميع الواردات الى خزينة الدولة".

related

جمع تواقيع عشرات البرلمانيين لاستدعاء حكومة الإقليم بشأن الرواتب

Date: 2021-04-21 09:34:30
جمع تواقيع عشرات البرلمانيين لاستدعاء حكومة الإقليم بشأن الرواتب

برلمان كوردستان يطالب حكومة الاقليم بخفض الضرائب

Date: 2020-04-13 16:43:58
برلمان كوردستان يطالب حكومة الاقليم بخفض الضرائب

حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

Date: 2021-03-31 16:56:00
حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

برلمان كوردستان: حكومة الإقليم لم ترسل الموازنة المالية منذ 8 سنوات

Date: 2021-09-01 10:43:00
برلمان كوردستان: حكومة الإقليم لم ترسل الموازنة المالية منذ 8 سنوات

لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار

Date: 2019-08-27 18:59:31
لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار

برلمان كوردستان يحث لتشكيل قائمة انتخابية كوردية بمناطق النزاع

Date: 2021-03-01 09:05:12
برلمان كوردستان يحث لتشكيل قائمة انتخابية كوردية بمناطق النزاع

برلمان كوردستان يعقد جلسته غداً.. وثائق  

Date: 2020-07-26 12:08:17
برلمان كوردستان يعقد جلسته غداً.. وثائق  

وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

Date: 2020-08-23 08:56:04
وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد