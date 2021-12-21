لجنة برلمانية تُحصي بالأرقام الإيرادات المالية للإقليم وتتهم الحكومة بمنعها من الرقابة

شفق نيوز/ اتهمت اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان يوم الثلاثاء حكومة الإقليم بعدم السماح لها بممارسة دورها الرقابي على الواردات المالية الداخلية.

وقال عضو اللجنة عمر كولبي في تصريح للصحفيين اليوم، إنه في عام الحالي وصلت واردات النفط إلى تريليون و215 مليار دولار ولكن فقط 42‎%‎ منها يدخل لخزينة الدولة والسبب لان لا احد يراقب ملف النفط وفقط الحكومة تقوم ذلك عن طريق شركة ديلويت تراجع الواردات النفطية.

"كما انه سابقا قامت الحكومة ببيع النفط بسعر منخفضا، وحاليا الشعب يدفع الضريبة"، وفقا للبرلماني.

وأضاف "اما واردات الجمارك فانه هناك 339 ملياراً لكل شهر خلال العام الحالي، ولكن في كل شهر يذهب 100 مليار للشركات التي تقدم الخدمات في المعابر الحدودية والمطارات وعلى الحكومة تنظيم ذلك".

وتابع كولبي بالقول "اما ما يخص الضرائب فانه في العام 2020 وصلت الواردات الى 71 مليار دينار في حين وصل في العام الحالي الى 41 مليارا"، مردفا بالقول "نحن لانعرف لماذا لم يتم ايداع جميع الواردات الى خزينة الدولة".