لجنة الأمن والدفاع النيابية تصل السليمانية لتقصي قصف المطار

شفق نيوز/ وصل وفد من لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، إلى مدينة السليمانية للاطلاع عن كثب على موقع الهجوم الذي تعرض له مطار السليمانية الدولي.

وقال مراسل شفق نيوز إن الوفد كان برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي، وكان في استقبالهم نواب من محافظة السليمانية وقيادات أمنية.

وبين ان الوفد سيعقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية وإدارة المطار بحضور نواب السليمانية وبعدها سيتم زيارة مكان الحادث.

وهذه الزيارة الاتحادية الثانية لمطار السليمانية بعد أحداث المطار في السابع من الشهر الجاري.

وتعرض مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة الماضي لقصف جوي مجهول المصدر استهدف محيط المطار من دون أن يخلف إصابات بشرية، ولاحقاً أعلنت مصادر أمريكية أن القصف استهدف موكباً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، إن "ثلاثة عسكريين أمريكيين كانوا في قافلة عبدي أثناء استهداف سيارته بغارة جوية في العراق، لكن لم تقع إصابات".

واضاف "نحن نحقق حاليا في هذا الهجوم. وأستطيع أن أؤكد أن هناك ضربة على قافلة في السليمانية بإقليم كوردستان. ضمت تلك القافلة أفرادا من الجيش الأمريكي".

وأعربت رئاسة الجمهورية العراقية يوم السبت الماضي، عن إدانتها للاعتداء على مطار السليمانية الدولي، وطالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.