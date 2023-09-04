لجنة الحدود الاتحادية في أربيل لاستكمال مباحثات أمن جوار العراق

شفق نيوز / أجرت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالحدود، يوم الإثنين، زيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التقت اللجنة بوزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، وجرى مناقشة الإجراءات التي اتخذها الإقليم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار.

كما شهد اللقاء، التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي.

وأكد قاسم الأعرجي، رئيس اللجنة، أن "العراق ينتهج سياسة التوازن في التعامل مع الدول، وينطلق من مصالحه واحترام سيادته"، مشددا على ضرورة "سعي الجميع لتحقيق هذا المبدأ الذي يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".