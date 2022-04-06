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لجان مراقبة الأسعار تتجول في أسواق السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T07:32:47+0000
لجان مراقبة الأسعار تتجول في أسواق السليمانية (صور)

شفق نيوز / شرعت اللجان المشتركة لمتابعة ومراقبة الأسعار والجودة في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بجولات ميدانية لمراقبة الأسعار والجودة والنوعية.

وكانت اللجان المشتركة، قد بدأت بمراقبة ومتابعة الأسعار في أسواق السليمانية ومراكزها التجارية، قبل أيام من حلول شهر رمضان، ومع دخول الشهر تم متابعة هذه الأسعار التي تم وضعها مسبقاً، لمعرفة مدى تطبيق إجراءاتها في هذا الشأن.

وفي بيان صادر عن اللجان، ورد لوكالة شفق نيوز، تمت الإشارة إلى أن هذه اللجان "أخذت على عاتقها متابعة الأسعار بدقة وعدم فسح المجال لاستغلال المواطن خلال شهر رمضان".

وأضافت: "تمت زيارة أكثر من ٢٠٠ موقع متفرق وتمت مصادرة مواد تالفة، فضلاً عن تسجيل عدد من المخالفات المتعلقة برفع الأسعار، وسيتم إحالة المتلاعبين بالأسعار وأصحاب محال المواد التالفة إلى السلطات المعنية".

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