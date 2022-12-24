لجان لتأمين احتفالات رأس السنة بالسليمانية وكرميان تؤجل تفعيل "الرخصة" الإلكترونية

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للسياحة والآثار في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، الاكتفاء بتشكيل لجان من المديرية في المنافذ والأماكن العامة، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد اجتماع الادارة مع أقسام المديرية العامة كافة، تقرر الاكتفاء بتشكيل لجان من الموظفين يكونون في المنافذ الخاصة بالمحافظة لاستقبال السياح وتوزيع الإرشادات السياحية وكذلك وضع لجان في شارع سالم ليلة رأس السنة" .

وأضافت أنه "بسبب عدم وجود الميزانية الخاصة بإقامة احتفالية أو إجراء أي تحضيرات لأعياد رأس السنة الميلادية، سيتم الاكتفاء بإكمال تلك اللجان والتي ستباشر العمل قبل أيام من المناسبة".

وأشارت مديرية السياحة، إلى "تهيئة الخط السياحي الساخن الذي سيفتتح على مدار 24 ساعة لراحة السائحين، وجرى تكليف جميع الإدارات ببدء العمل والتنسيق من أجل خدمة السياح".

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الخميس الماضي، إلغاء الإحتفالات الرسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية في الإقليم بسبب حوادث انفجارات الغاز.

في المقابل، أشارت مديرية مرور إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، إلى أن نظام الرخصة الإلكترونية التي جرى اعتماده في جميع المحافظات الثلاث للإقليم، كان من المفترض تفعيله هذا الأسبوع في گرميان أيضاً، لكن لم يفعل، حتى مطلع العام الجديد".

وعزت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأسباب إلى "حلول عطلة العام الجديد، وقيام البنوك بتصفية حساباتها وسحب الإيصالات من الدوائر، كل ذلك تسبب بتأجيل هذه الخدمة لما بعد العطلة".

ونظام رخصة القيادة الإلكتروني، هو نظام جديد يعتمد على الترتيب والتنظيم الإلكتروني، وتبلغ تكلفة تفعيله قرابة 65 ألف دينار، ففي حال تفعيل النظام في گرميان، يمكن إصدار 60 إلى 70 رخصة يومياً.