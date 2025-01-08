لجان السليمانية الرقابية تعلن حصيلة نشاطها والغرامات التي فرضتها خلال 2024

شفق نيوز/ أعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن مجمل نشاطها خلال عام 2024، الذي تمثل بتنفيذ زيارات رقابية مكثفة شملت الأماكن العامة والمحال التجارية، وأسفرت عن تسجيل آلاف المخالفات وإغلاق عشرات المواقع ومصادرة مئات الأطنان من المواد التالفة، بالإضافة إلى جباية الغرامات.

وقال رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، كوران قادر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "48 لجنة تم تشكيلها قامت بنحو 85 ألف زيارة ميدانية شملت الأماكن العامة والمحال التجارية ضمن حدود إدارة مقامات السليمانية".

وأضاف أن "هذه الجهود أسفرت عن تسجيل 6,488 مخالفة وتوجيه 2,885 إنذارا للمخالفين، بينما تم إغلاق 246 موقعا واتخاذ 22 إجراءً قانونيًا بحق أصحاب المخالفات الجسيمة، كما صادرت اللجان المشتركة 477 طنًا من المواد التالفة، التي تم إتلافها لمنع تداولها في الأسواق".

وأشار قادر إلى أن "إجمالي الغرامات التي تم جبايتها خلال هذه الحملات الرقابية بلغت نحو 618 مليون دينار عراقي، ما يعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القوانين وضمان سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكد أن "اللجان المشتركة مستمرة في جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق والمرافق العامة"، مشددا على "أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية من قبل أصحاب المحال التجارية".ودعا قادر المواطنين إلى "التعاون مع الجهات الرقابية لضمان بيئة آمنة ومجتمع صحي في السليمانية".