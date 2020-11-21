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لتأمين مطار أربيل .. هولندا ترسل قرابة 150 جنديا لكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-21T07:54:22+0000
لتأمين مطار أربيل .. هولندا ترسل قرابة 150 جنديا لكوردستان

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الهولندية، إنها سترسل قرابة 150 جندياً من قواتها الى إقليم كوردستان لتأمين مطار أربيل الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الالكتروني، إن ما بين 100 - 150 جنديًا سيؤمنون المطار.

واضاف البيان انه بعد تدريب قوات البيشمركة ، سيتحول التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش إلى تقديم المشورة للسلطات العسكرية الإقليمية.

ونوهت الوزارة الى ان هذه المهمة ستكون تحت القيادة الهولندية اعتبارًا من العام المقبل. القصد من هذا أن يعتمد العراق على نفسه في محاربة التنظيم على المدى الطويل.

واعلن القنصل العام الهولندي في أربيل ويليم كوسين في شهر تموز من عام 2019 ان هولندا ستنضم إلى أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا لدعم مشروع لإصلاح قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

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