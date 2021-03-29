لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة دهوك، يوم الاثنين، عن توسع ظاهرة بناء البيوت البلاستيكية لزراعة الخضروات في قضاء شيخان شرقي المحافظة بهدف توفيرها بالمواسم كافة.

وقال نجم الدين عبدالله مدير زراعة شيخان لوكالة شفق نيوز، إن "279 مشروعا للبيوت البلاستيكية تنتج محاصيل زراعية من الخضروات من قبل فلاحي المنطقة بهدف توفر الخضروات بمختلف انواعها في جميع المواسم".

واضاف أن "هذه المشاريع من البيوت الزراعية أنشأت بدعم من حكومة اقليم كوردستان والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص".

من جانبه طالب مسؤول اتحاد الفلاحين بركات قتو الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بـ"وقف استيراد الخضروات من الخارج".

وقال قتو لوكالة شفق نيوز، إن "المنتج المحلي من الخضروات وخاصة الطماطة والخيار يكفي لسد حاجة السوق نظرا لاقبال الفلاحين على بناء بيوت بلاستيكية للزراعة".

بدوره شكا احد المزارعين من شيخان اسماعيل شمو من "توفر المحاصيل الزراعية المستوردة".

وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "تضرر العام الماضي بشكل كبير نتيجة تكدس المحاصيل دون ان يتمكن من بيعها"، داعيا الحكومة والجهات المعنية الى "مراعاة ظروف الفلاحين ودعمهم".