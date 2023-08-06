لتفادي خطر كبير.. "شريط أحمر" يسوّر مواقع كوردستان السياحية

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاحد، إغلاق المواقع السياحية التي غرق فيها عدد من السياح خلال الفترة الماضية، وذلك بعد زيادة حوادث الغرق في الأنهار والبحيرات في فصل الصيف الحالي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الداخلية ريبر أحمد، وجه مديريات الدفاع المدني والشرطة بـ"إغلاق المناطق السياحية التي حصلت فيها حوادث الغرق مؤخراً أو التي تشكل خطراً على المواطنين والسياح في حال قيامهم بالسباحة فيها، لأجل تقليل فرص واحتمالات وقوع ضحايا آخرين".

وأضاف البيان، أن هيئة السياحة وهيئة حماية وتحسين البيئة ودائرة الإعلام والمعلومات والمراكز المشتركة للتنسيق في وقت الأزمات والمؤسسات ذات العلاقة، ستبدأ في "إطلاق حملة توعوية وتعريفية للمواطنين والسياح بحماية أنفسهم والابتعاد عن السباحة في الأماكن الخطيرة".

وبحسب البيان، طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، المواطنين والسياح وشركات السياحة بـ"الابتعاد عن الأماكن التي تسور بشريط أحمر وفيها لوحات تشير إلى منع السباحة، كونها أماكن خطيرة ويمنع فيها السباحة بأي شكل من الأشكال".