لتفادي حوادث انفجارات الغاز .. أربيل تصدر 9 قرارات وتوجه بإيقاف المنظومات

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير وإجراءات لتفادي وقوع حوادث انفجارات الغاز، مضيفا أن المحافظة أصدرت 9 قرارات بهذا الصدد.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، "اننا في محافظة اربيل على أتم الاستعداد لمواجهة أي حادث قد يقع"، معربا عن اسفه وقوع الحادثين في دهوك والسليمانية مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا لعدة أسباب قد تكون فنية او جراء تقصير المواطنين أثناء الاستخدام، ولكن مما لا شك فيه ان التحقيقات جارية بهذا الشأن".

وأوضح أن اربيل اصدرت 9 قرارات حول مسألة منظومة الغاز بهدف عدم وقوع مثل تلك الحوادث، ونؤكد مرة اخرى وفضلا عن اجراءات الحكومة وقائممقامية المحافظة ومديرية الدفاع المدني فإن وعي المواطنين وتعاونهم في مقدمة ذلك كله.

وأمس وعند وقوع حادثة انفجار منظومة الغاز في قسم داخلي بدهوك، وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الحكومات المحلية والإدارات المستقلة في كوردستان بإيقاف العمل بمنظومات الغاز.

ومضى خوشناو بالقول، "حاليا لا يمكننا ان نثبت بان الخلل في المنظومات أو من بجودة الغاز او بطريقة استخدام المواطنين لأن التحقيقات ما تزال جارية وبعد إعلان النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن من بين القرارات التسعة التي اتخذتها المحافظة أن يقوم المستخدمون لهذه المنظومة سواء في القطاع العام ام الخاص او في الاماكن العامة والخاصة أن تقوم بإيقافها فورا.

وتابع خوشناو بالقول إنه "من بين تلك القرارات فإنه يتعين على جميع محطات التعبئة التي تبيع غاز (LPG)، أن تقوم وخلال 10 أيام مراجعة لجنة النفط والغاز في المحافظة لتسجيل هذا النوع من الغاز وتحديد طريقة بيعه".

وزاد بالقول ان من بين القرارات توجيه مديرية الدفاع المدني وفرق البلديات بمتابعة تلك الأماكن سواء في القطاع العام ام الخاص التي تستخدم هذه المنظومة، مشددا على انه تم ايقاف العمل بهذه المنظومة ولا يتعين بأي شكل من الأشكال استخدامها من قبل المواطنين.