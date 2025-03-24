لتعزيز العلاقات.. مسرور بارزاني يصل قطر ويجتمع برئيس وزرائها

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني وصل اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولفت إلى أن "الاجتماع تناول آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر في مختلف المجالات".