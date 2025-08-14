لتطوير مشاريعهم.. "روانگە" تمنح 30 رائد ورائدة أعمال دعما ماليا

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الخميس، عن منحها دعما ماليا لـ30 رائد ورائدة أعمال ضمن مشروع "كوردستان مفتوحة للأعمال".

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن مشروع كوردستان مفتوحة للأعمال، منحت مؤسسة روانگە 30 رائدًا ورائدة أعمال دعمًا ماليًا، بهدف مساعدتهم على تسجيل مشاريعهم رسميًا وتطويرها".

وأضاف أن "المشروع يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من توسيع أعمالهم وتعزيز فرص نموهم"، مبينا أن "المشروع ينفذ بتمويل من منظمة أفكار بلا حدود، وبالتنسيق مع مديرية تسجيل الشركات ومنظمة ECHO".