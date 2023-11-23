لتطوير المشاريع الصغيرة.. أربيل تقيم بازار "أعمال يدوية" (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بازاراً للأعمال اليدوية، بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة.

وقالت إسراء الحبيب، (مشاركات في البازار)، لوكالة شفق نيوز، إنها شاركت في هذا البازار بـ"الأحجار الكريمة والمسبحات"، لافتة إلى أن "المشاركة في هذه البازارات تتيح فرصة جيدة للأشخاص الذين لا يمتلكون محالاً تجارية".

وأضاف أن "هذه البازارات لا تقتصر المشاركة فيها على النساء فقط، لكنهن الأكثر إقبالا عليها".

ومن جهتها ذكرت آية محمد، (مواطنة سورية مشاركة في البازار)، للوكالة؛ أنها شاركت في هذا البازار بأنواع عدة من الحلويات التي قامت بصناعتها وتستغرق يومين لتحضيرها.

وأضافت أن "المهم في هذه البازارات أنها تساعد المرأة على تطوير عملها لتصبح صاحبة مشروع خاص بها".