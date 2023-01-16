لتشجيع الرسم.. إقامة معرض للفن التشكيلي في أربيل لطالبات المدارس (صور)

شفق نيوز / أقامت مديرية تربية أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، معرضاً للفن التشكيلي خاص بالطالبات، فيما بيّن أساتذة مشاركون أن الهدف من إقامة المعرض هو الحفاظ على الفن التشكيلي والرسم في المدارس.

وشارك في المعرض طالبات من مدرسة اربيل النموذجية للاناث حيث عرضوا لوحاتهم في المعرض.

وقال أستاذ الفن التشكيلي روند عثمان لوكالة شفق نيوز إن "المعرض شارك فيه 54 طالبة حيث قدمن لوحاتهن والتي تعبر أغلبها عن الطبيعة وتم رسمها بألوان زيتية ".

وأضاف عثمان أن "أهمية هذا المعرض هو إبراز المواهب الفنية لدى الطالبات والاهتمام بها و تطويرها اضافة الى الحفاظ على الفن التشكيلي والرسم في المدارس"، مبيناً أن "المعرض يتضمن نحو 120 لوحة فنية رُسمت من قبل الطالبات".

بدورها قالت گەشبر سعدي وهي طالبة مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز انها" شاركت في المعرض بلوحة حصان حيث رسمتها بالالوان الزيتية"، معربة عن أملها أن تنال لوحتها إعجاب القائمين على هذا المعرض".