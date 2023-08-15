ألبوم جديد للمغني الكوردي المعروف "شهرام ناظري"

شفق نيوز/ عقب عدة سنوات من المراوحة في المكان سيصدر قريباً ألبوم "الشاعر الضائع" بصوت المغني الكوردي الإيراني المعروف "شهرام ناظري" وألحان "أرشك رفيعي" على قصائد "محمود مشرف آزاد تهراني" (م آزاد).

وكان قد أقدم هذان الفنانان الموسيقيان الإيرانيان خلال الأعوام السابقة بإعداد وتقديم أعمال تخليدًا لذكرى اب الشعر الجديد "نيما يوشيج".

وكان قد حاز في العام 2015 فيلم "إيران برجر" بصوت شواليه اواز الإيراني وتأليف "أرشك رفيعي" على جائزة تمثال حافظ لأفضل أغنية من الدورة الخامسة عشرة لمهرجان عالم الصور.

من ضمن أبرز أوجه التعاون المشتركة الأخرى لهؤلاء الفنانين ؛ يمكننا الرجوع إلى أغنية "برك ريزان" مع كلمات م.آزاد والتي تم إهداؤها للمتضررين من زلزال كرمانشاه في العام 2017 ، وكذلك أغنية "جان جانم" مع كلمات "ارشك رفيعي" والتي جاءت تعاطفا مع الناجين من الطائرة الأوكرانية في العام 2019.