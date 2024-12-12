"لا يسمعون ولكنهم فنانون".. الصم والبكم يجمعهم "الأمل" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ الفن لا يعرف حدوداً ولا تقيده القيود، هذا ما يتبادر للذهن حين تدخل إلى معرض "هيوا" - وتعني الأمل باللغة الكوردية - وانت تنظر للوحات رسمها فنانوها من الصم والبكم، في المعرض الذي أقيم لهم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الخميس.

وقالت المشرفة على المعرض آلا كمال لوكالة شفق نيوز إن "هذا هو أول معرض للصم والبكم في مدينة اربيل حيث شارك الطلاب من الصم والبكم فيه بالعديد من اللوحات الفنية".

واضافت ان "المعرض حمل عنوان الامل (هیوا، بالكوردية) وكان تحت شعار (لا يسمعون ولكنهم فنانون) حيث رُسمت اللوحات بنوع (كولاج) و(ابستكرات) وهي أنواع فنية للوحات".

وحول أهمية المعرض أشارت كمال إلى أن "أهمية المعرض تكمن في انه يثقف لضرورة الاهتمام بهذه الفئة داخل المجتمع لامتلاكهم مواهب فنية كبيرة و قدرة عالية على العمل وتغيير الصور النمطية السيئة عنهم اضافة الى منح هؤلاء الطلاب فرصة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية وتشجيعهم أكثر".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المعرض تضمن مشاركة الطلاب بـ48 لوحة فنية مختلفة حيث تعبر عن مسائل ومواضيع متنوعة.