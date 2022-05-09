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لا وفيات واصابة 41 شخصا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T17:10:27+0000
لا وفيات واصابة 41 شخصا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا COVID19 ، مع استمرار عدم تسجيل أية حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1727 فحصا جديدا في جميع مناطق الإقليم أسفرت عن اكتشاف 41 شخصا جديدا. 

وأضاف البيان ان المدة ذاتها شهدت اكتساب 56 مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، فيما استمر عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الأيام الماضية.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور المرض بـ 21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الفحص التي أجرتها مختبرات الوزارة 4200214 فحصا خلال الفترة نفسها، أظهرت اصابة 437556 شخصا، تعافى منهم 429742 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، وبقي 364 مصابا تحت العناية الصحية، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم 7450 حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم.

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