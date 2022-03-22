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لا وفيات.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-22T12:29:04+0000
لا وفيات.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان،اليوم الثلاثاء، عن اصابة تسع وعشرين شخصا فقط بفيروس كورونا المستجد من دون تسجيل أية حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مؤشر على انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بالجائحة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2204 فحصا أظهرت اصابة 29 شخصا بالفيروس. 

واشار البيان الى ان 279 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال المدة ذاتها، من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الجائحة بـ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤١٠٩٦٦٣ فحصا أسفرت عن اكتشاف ٤٣٥٨٦٥ اصابة، شفي منهم ٤٢٦٧٥٩ مصابا ، فيما بقي ١٦٨٢ مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة ٧٤٣٤ حالة في جميع مناطق الإقليم منذ ظهور الجائحة.

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