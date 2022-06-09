لا للأزمات بسنجار.. دخيل: لم ندخر جهداً في استحصال تخصيصات مالية للايزيديين

شفق نيوز / كشفت النائب فيان دخيل، اليوم الخميس، تخصيص 25 مليار دينار لصالح الناجيات الايزيديات مع تخصيص 50 مليار دينار للنازحين عموماً، وفيما بينت أن هناك تخصيصات اخرى ستشمل محافظة نينوى والمناطق الايزيدية فيها، اكدت ان اعادة الحياة لسنجار يكون بتقديم الخدمات وليس بافتعال الأزمات والصراعات.

وقالت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد انتهاء التصويت على قانون الامن الغذائي في مجلس النواب العراقي، نؤكد اننا لم ندخر جهداً في سبيل استحصال تخصيصات مالية مستحقة لعموم الايزيديين وخاصة أهلنا في سنجار، حيث اننا تمكنا وبدعم لا محدود من كتلة الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه في مجلس النواب من تخصيص 25 مليار دينار لصالح الناجيات الايزيديات مع تخصيص 50 مليار دينار للنازحين عموما، اضافة الى تخصيصات اخرى ضمن تنمية الاقاليم وصندوق المناطق المحررة التي ستشمل محافظة نينوى والمناطق الايزيدية فيها".

وأضافت دخيل وهي المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "ما نقوم به هو واجب على عاتقنا، لكن ينبغي التأكيد على ان الاهتمام في الناجيات الايزيديات والنازحين عموما يأتي في صلب اهتمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضلا عن ان رؤيتنا تتلخص في ان اعادة الحياة للمناطق المحررة وخاصة سنجار يكون بتوفير التخصيصات وتقديم الخدمات وليس بافتعال الازمات والصراعات التي تمنع عودة النازحين لمناطقهم"، مبينة أن "هذا الملف واعمار المناطق المحررة واعادة النازحين يحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي".

وكانت النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل أعلنت ، امس الأربعاء، تخصيص 25 مليار دينار عراقي لدعم قانون الناجيات الايزيديات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 في 1 آذار 2021.

ويعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمعات الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الايزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الايزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.