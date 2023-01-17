"لا خدمات أساسية منذ نحو عقدين".. أهالي حي في السليمانية يشكون الأهمال

شفق نيوز / طالب عدد من أهالي حي "شاله" في السليمانية، اليوم الثلاثاء، من الجهات المسؤولة في المحافظة بتوفير الخدمات الاساسية المنعدمة لديهم منذ قرابة عقدين.

وقال سيروان محمد أحد مواطني الحي خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن "هذا الحي تأسس منذ العام 2004، ومنذ ذلك الحين لم تقم الحكومة المحلية في السليمانية بتقديم اي نوع من الخدمات له سوى الكهرباء".

وأضاف أن "هذا الحي الذي تقطنه مئات الاسر لا يتم تجهيزه بالماء الصالح للشرب، وكل الأُسر تجبر على شراء الماء وهذا يضيف اعباءً اضافية على كاهل الاسر".

واشار محمد إلى ان "الأهالي قاموا بمفاتحة جميع المؤسسات الحكومية بما فيها محافظة السليمانية منذ العام 2021 الا ان الجميع لم يقم بتقديم اي خدمة تذكر لاهالي هذا الحي"، مطالباً الجهات كافة بتقديم الخدمات الاساسية من ماء وشوارع وخدمات بلدية أخرى لأهالي هذا الحي اسوة بباقي مناطق المحافظة.