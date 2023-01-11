"لا توجد أدوية".. صحة منطقة كوردستانية تحذر من توقف عمل بعض أقسامها

شفق نيوز / اعلنت مديرية صحة إدارة منطقة "گرميان" المستقلة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن بعض الأقسام الصحية في مستشفياتها ستتوقف عن العمل بسبب نقص الأدوية.

وقال الدكتور سيروان محمد مدير عام صحة إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هناك نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات گرميان وبعض أقسامنا لديها خزين بسيط فيما اقسام اخرى ستتوقف عن العمل في الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف محمد "لقد حذرنا منذ عدة أشهر، وأرسلنا قائمة إلى الوزارة لتقييم الوضع الذي نحن عليه من تلك الفترة"، مبينا أن "استحقاقات الشركات لم تُقدم لها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لنا ولهذه الشركات".