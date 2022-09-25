سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إلا بحالة واحدة.. منع لدورات تدريس وتحفيظ القرآن في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T19:37:14+0000
إلا بحالة واحدة.. منع لدورات تدريس وتحفيظ القرآن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، اقامة جميع انواع دورات تدريس وتحفيظ القرآن غير المرخصة، مشددة على وجوب إعلامها بأي نشاط خاص بالمنظمات. 

ووفقا لكتاب بإمضاء وزير الأوقاف والشؤون الدينية الكوردستاني بشتيوان صادق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وموجه الى وزارة الداخلية فإنه بهدف السيطرة أعمال تلك المنظمات التي تقوم تنظيم النشاطات في المجالات الدينية المختلفة مثل التبرع باسم الدين وفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن يتوجب ان يكون باستحصال موافقة وزارة الاوقاف. 

وشدد الكتاب على ان المخالفين الذين يقيمون تلك النشاطات والدورات من دون اجازة فإنهم سيواجهون بالإجراءات القانونية اللازمة ويقدمون الى المحاكم.

 

related

كوردستان تتعهد باجراءات "صارمة" لمنع السحر والشعوذة

Date: 2019-12-04 15:02:29
كوردستان تتعهد باجراءات "صارمة" لمنع السحر والشعوذة

فيروس كورونا على منابر خطباء الجمعة في كوردستان

Date: 2020-02-25 22:12:32
فيروس كورونا على منابر خطباء الجمعة في كوردستان

وزارة الاوقاف الكوردستانية تنأى بنفسها عن تصريحات النقشبندي حول "شهداء" كورونا

Date: 2020-03-07 12:07:16
وزارة الاوقاف الكوردستانية تنأى بنفسها عن تصريحات النقشبندي حول "شهداء" كورونا

اوقاف كوردستان تتخذ قرارات جديدة تنظم مجالس العزاء في الاقليم

Date: 2022-01-25 09:44:39
اوقاف كوردستان تتخذ قرارات جديدة تنظم مجالس العزاء في الاقليم

وفاة معتمرة كوردية في مدينة مكة

Date: 2022-05-28 09:20:28
وفاة معتمرة كوردية في مدينة مكة

كوردستان تعلن الثلاثاء أول ايام عيد الفطر

Date: 2019-06-03 19:41:01
كوردستان تعلن الثلاثاء أول ايام عيد الفطر

أوقاف كوردستان تخاطب الثقافة بشأن المسلسلات المدبلجة وازدياد حالات الطلاق

Date: 2019-09-24 21:35:19
أوقاف كوردستان تخاطب الثقافة بشأن المسلسلات المدبلجة وازدياد حالات الطلاق