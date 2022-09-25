إلا بحالة واحدة.. منع لدورات تدريس وتحفيظ القرآن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، اقامة جميع انواع دورات تدريس وتحفيظ القرآن غير المرخصة، مشددة على وجوب إعلامها بأي نشاط خاص بالمنظمات.

ووفقا لكتاب بإمضاء وزير الأوقاف والشؤون الدينية الكوردستاني بشتيوان صادق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وموجه الى وزارة الداخلية فإنه بهدف السيطرة أعمال تلك المنظمات التي تقوم تنظيم النشاطات في المجالات الدينية المختلفة مثل التبرع باسم الدين وفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن يتوجب ان يكون باستحصال موافقة وزارة الاوقاف.

وشدد الكتاب على ان المخالفين الذين يقيمون تلك النشاطات والدورات من دون اجازة فإنهم سيواجهون بالإجراءات القانونية اللازمة ويقدمون الى المحاكم.