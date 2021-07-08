لاول مرة.. كوردستان تحصل على مستلزمات كشف "دلتا"

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تمكن الوزارة من توفير الاجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" وذلك لأول مرة.

وجاء في بيان للوزير سامان برزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عملية التلقيح ضد فيروس كورونا شهد تقدما وتم اعطاء اكثر من 399 الف لقاح للمواطنين في اقليم كوردستان؛ من بينهم اكثر من 255 الف مواطن بنسبة (7.8%) في الوجبة الاولى واكثر من 144 الف مواطن وهو مانسبته (4.4%) استهدفتهم الوجبة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

واضاف البيان انه "للمرة الاولى تتمكن فيها الوزارة من توفير الاجهزة والمعدات الطبية الخاصة بتحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم (دلتا) في اقليم كوردستان".

وخاطب الوزير المواطنين بالقول ان "هناك توقعات بظهور نوع وسلالة جديدة من فيروس كورونا"، مضيفا انه "للاسف فان عدد ونسبة المصابين والرقود في المستشفيات بسبب فيروس كورونا قد ازدادت بمقدار ضعفين مقارنة الاسابيع الماضية".

وطالب الوزير، المواطنين، "بايلاء الاهمية للموضوع واتخاذ الاجراءات الخاصة بالوقاية وذلك بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والازدحامات"، ملتمسا منهم "الانتباه لانفسهم وعوائلهم واطفالهم وليكون الجميع متعاونين ومساندين ومنع الارتفاع الشديد للمرض وحماية كوردستان"، حسب قوله.

وشدد برزنجي على ضرورة التزام الاماكن العامة بالشروط الصحية، مبينا ان الوزارة تستعد بشكل مكثف لمواجهة اي ارتفاع جديد للمرض.