لاهور شيخ جنگي ينتقد تأخير إجراء الانتخابات: كنا ننتظرها قبل عام

شفق نيوز/ انتقد القيادي المبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شێخ جنگي، يوم الجمعة، تأخير إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

جاء حديث جنگي في مؤتمر صحفي خلال زيارته لقبر زعيم حركة التغيير الكوردية نوشيروان مصطفى في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز.

وأكد جنگي أن "الجميع كان ينتظر الانتخابات في العام الماضي وكان لابد أن تقام الانتخابات في ذلك الوقت كون الجميع لم يكن راضياً حول ما يجري في الاقليم".

ولم يتحدث جنگي أكثر، وقال إنه جاء لزيارة قبر نوشيروان مصطفى.

ويوافق اليوم الجمعة 19/5/2023، الذكرى السنوية السادسة لرحيل السياسي الكوردي نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير .

وكان نوشيروان مصطفى، أحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1975، مع الراحل الرئيس مام جلال، وكل من كمال فؤاد وعادل مراد، وفؤاد معصوم وعمر شيخموس وعبدالرزاق الفيلي.

وولد نوشيروان مصطفى في عام 1944 بمدينة السليمانية، وتوفي في 19/5/2017، عن عمر ناهز 72 عاما، ومن المقرر اقامة مراسم خاصة بهذه المناسبة على مزاره في السليمانية، كما وسيتم الإعلان عن كتاب جديد لنوشيروان مصطفى خلال المراسم.