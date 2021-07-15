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لاهور شيخ جنكي يعلن تمسكه بمنصبه: لم اتصور ان يوجّه ابن عمي خنجرا مسموما إليّ

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T14:09:25+0000
لاهور شيخ جنكي يعلن تمسكه بمنصبه: لم اتصور ان يوجّه ابن عمي خنجرا مسموما إليّ

شفق نيوز/ اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي في اجتماع له مع ذوي الشهداء، اليوم الخميس، انه على استعداد على ترك العمل والابتعاد من اجل الاتحاد الوطني اذا علم انه هو سبب المشكلات ، مضيفا انه سيلقي كلمة مفصلة الليلة وسيعلن عن موقفه.

في كلمة على هامش الاجتماع وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، انه على استعداد - من اجل الاتحاد الوطني - الاستقالة عن العمل والابتعاد اذا كان هو سبب المشكلات.

واضاف ان خميس الخنجر ابلغه بان اردوغان (الرئيس التركي) قال بان لاهور انتهى ، و"قلت له ماذا ستفعلون هل سترمونني بالصواريخ؟ اذا كان الامر كذلك فليكن الصاروخ كبيرا ليقل المه".

وفي قسم اخر من كلمته قال شيخ جنكي بعيون تفيض دمعا "انا اتاسف على انه لم اتصور ان يوجه ابن عمي خنجرا مسموما اليّ"، في إشارة إلى الرئيس المشترك بافل طالباني.

كما اعلن لاهور شيخ جنكي خلال اجتماعه مع عوائل الشهداء والمؤنفلين في مدينة السليمانية انه سيعلن خطابه اليوم ليلا للشعب الكوردي، وانه لن يترك منصبه الا بقرار من رئاسة الحزب.

وحول هذا الموضوع استقصت وكالة شفق نيوز آراء الحاضرين في الاجتماع وقال ازاد جلال احد ذوي الشهداء لوكالة شفق نيوز " اوصل رسالتي الى حزب الاتحاد الوطني بان يحلوا المشاكل عن الطريق الحوار والجلوس معا بعيدا عن التشنج والاخذ بالاعتبار حجم الحزب الكبير في الاقليم والعراق وتأثيره في الوقت الراهن والحساس.

ودعا إلى معالجة الازمة مع لاهور جنكي عن طريق التصويت الحزب اعتقاله من عدمه وحسب قوانين الحزب لان الوضع يحتاج الى الهدوء والشارع ينتظر النتائج التي ستظهر قريبا , ولا نحبذ ان تتطور الامور الى وضع سيء وسنكون جميعنا متضررين.

وتابع "اليوم تحدث معنا بالهدوء وحكمة وخطابه كان جيدا واكد ان الوضع الآن كان بسبب اياد خفية مسمومة من داخل الحزب وخارجه تدخلت في امور الحزب وتريد الفوضى والانشقاق للحزب".

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