لاهور شيخ جنكي من خلف القضبان.. طلب كتباً وكشف عن اتصالات مع دول عظمى

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن رئيس جبهة الشعب، لاهور شيخ جنگي، المحتجز في "كاني كومة" يتمتع بصحة جيدة، وتم توفير كتباً طلبها من الحراس، فيما كشف جنگي عن قيامه بإبلاغ ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحكومة إقليم كوردستان بالأحداث الأخيرة فور وقوعها قبل أن تنتهي باعتقاله.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع من هيئة حقوق الإنسان برئاسة منى يعقوب رئيسة الهيئة، مدينة السليمانية واللقاء عن قرب مع جنكي في مركز احتجاز "كاني كومة"، حيث تم الاطلاع على أوضاعه الصحية وظروف احتجازه والإجراءات المتبعة.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جنكي يتمتع بحالة صحية جيدة، وأنه محتجز في مكان مخصص تتوفر فيه جميع احتياجاته، كما تمكن من التواصل مع عائلته عبر مكالمة فيديو".

وأضافت أن "جنكي طلب بعض الكتب، فقامت القوات الأمنية بجلبها له"، كما شددت على أنه "منذ لحظة وصوله إلى مركز أسايش (كاني كومة) لم يتعرض لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة".

وطالب لاهور شيخ جنكي خلال اللقاء "بمتابعة ملفه وفق المسار القانوني"، داعياً الهيئة إلى "مراقبة مجريات قضيته".

وأوضح أنه "فور وقوع الأحداث الأخيرة أبلغ ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحكومة إقليم كوردستان بها".

وأشارت الهيئة إلى أن "حقوق جنكي القانونية مكفولة، إذ سُمح لمحاميه بزيارته، وأن الملف سيتم التعامل معه قريباً وفق الأطر القانونية"، مؤكدة أن "التحقيقات لم تشهد أي عنف جسدي أو إجبار على الاعترافات، كما لم تُستخدم الكاميرات أو أجهزة التسجيل أثناء الاستجوابات".

كما التقى وفد الهيئة بعدد من المعتقلين الآخرين الموصوفين بأنهم من أفراد قوة لاهور شيخ جنكي.

وبحسب متابعة الهيئة، فإن "عدد المعتقلين بلغ 162 شخصاً، فيما أفادت الأسايش أن عدد القتلى من الجانبين هو خمسة أشخاص".

وأوضحت الهيئة أن "ذوي المعتقلين يُسمح لهم بزيارتهم يومياً، وظروف احتجازهم حالياً جيدة ولم يتعرضوا لأي انتهاكات".

وختمت هيئة حقوق الإنسان بيانها بالإعلان أن أي شخص لديه أقارب مفقودون في هذه الأحداث يمكنه مراجعة مكتب الهيئة في السليمانية للاستفسار عنهم، مشيرةً إلى أنها أول جهة رسمية تزور المعتقلين بعد أحداث السليمانية الأخيرة

وكان الإدعاء العام في إقليم كوردستان، أعلن أمس الاثنين، أن رئاسة الادعاء العام في السليمانية ستباشر إجراءاتها في التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت ليلة اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

وكشفت مصادر مطلعة للوكالة، السبت الماضي، أن جنگي مثل أمام محكمة الأمن (الأسايش) في "قلاجولان" في محافظة السليمانية للإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق.

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة الخميس/ الجمعة الماضية، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال، بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/ يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.