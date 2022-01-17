سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"لاندسبيرغيس" يشكر حكومة كوردستان لتعاونها مع أوروبا في حل مسألة المهاجرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T11:46:02+0000
"لاندسبيرغيس" يشكر حكومة كوردستان لتعاونها مع أوروبا في حل مسألة المهاجرين

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس.

وجاء في بيان صدر عن حكومة الاقليم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء، التباحث حول العملية السياسية في العراق، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب ملف المهاجرين في أوروبا.

وأكد رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لأي تنسيق ضروري مع دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلة المهاجرين، مشدداً على ضرورة منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان قد اتخذت إجراءات صارمة ولازمة بهذا الشأن.

وشكر وزير الخارجية الليتواني حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في حل مسألة المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية لعدد كبير من المهاجرين على حدود بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي، إلى إقليم كوردستان.

كما أعرب وزير خارجية ليتوانيا عن استعداد بلاده للدفع بالعلاقات ذات الاهتمام المشترك مع إقليم كوردستان إلى آفاق أرحب، ولا سيما في مجال التربية والتعليم.

 

related

كوردستان وأوروبا: شبكات التهريب استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية

Date: 2021-11-23 20:49:16
كوردستان وأوروبا: شبكات التهريب استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية

مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم

Date: 2019-08-03 12:44:24
مسرور بارزاني: الايزيديون جزء أصيل من الكورد وسنبذل كل المساعي لتقليل معاناتهم

مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار

Date: 2021-09-26 13:47:05
مسرور بارزاني: نسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا على أساس الاحترام وحسن الجوار

رئيس حكومة كوردستان: الحفاظ على البيئة جزء مهم من برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة

Date: 2021-11-07 13:17:00
رئيس حكومة كوردستان: الحفاظ على البيئة جزء مهم من برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة

مسرور بارزاني يعلن زيارة لبغداد لاجراء مباحثات مع عبدالمهدي والاحزاب السياسية

Date: 2019-07-10 12:34:21
مسرور بارزاني يعلن زيارة لبغداد لاجراء مباحثات مع عبدالمهدي والاحزاب السياسية

حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

Date: 2019-10-07 18:14:04
حكومة كوردستان: عازمون على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين

مسرور بارزاني: حرق المباني الحكومية وتدمير الممتلكات يدخل في خانة الاجرام

Date: 2020-08-23 08:01:30
مسرور بارزاني: حرق المباني الحكومية وتدمير الممتلكات يدخل في خانة الاجرام

مسرور بارزاني يضع حجر اساس مشروع "الذهب الاصفر" في اربيل

Date: 2020-11-02 08:07:40
مسرور بارزاني يضع حجر اساس مشروع "الذهب الاصفر" في اربيل