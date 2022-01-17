"لاندسبيرغيس" يشكر حكومة كوردستان لتعاونها مع أوروبا في حل مسألة المهاجرين

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس.

وجاء في بيان صدر عن حكومة الاقليم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء، التباحث حول العملية السياسية في العراق، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب ملف المهاجرين في أوروبا.

وأكد رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لأي تنسيق ضروري مع دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلة المهاجرين، مشدداً على ضرورة منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان قد اتخذت إجراءات صارمة ولازمة بهذا الشأن.

وشكر وزير الخارجية الليتواني حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في حل مسألة المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية لعدد كبير من المهاجرين على حدود بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي، إلى إقليم كوردستان.

كما أعرب وزير خارجية ليتوانيا عن استعداد بلاده للدفع بالعلاقات ذات الاهتمام المشترك مع إقليم كوردستان إلى آفاق أرحب، ولا سيما في مجال التربية والتعليم.