"لاكتشاف المواهب".. تربية أربيل تقيم معرضاً سنوياً للوحات الجدارية بمشاركة 50 مدرسة (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، معرضا للوحات الجدارية لطلاب المدارس، فيما بيّن مسؤولون أن 50 شاركت في نشاطات هذا العام لاكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها.

وتضمن المعرض مشاركة المدارس في أطراف اربيل حيث تم عرض العديد من النشرات الجدارية واللوحات الفنية.

وقال نوار علي، وهو معلم شارك مع طلابه في المعرض لوكالة شفق نيوز إن "في كل عام نقوم بتنظيم هذه الفعالية في الأول من شهر كانون الأول وهو موضوع ابداعي ويجسد مشاركات الطلاب واهتمام المعلمين"، مبينا أن "المعرض مهم كنشاط فني للطلبة المشاركين وشاركت مع طلابي بلوحتين في المعرض".

بدوره قال مدير النشاط الطلابي في تربية اربيل زياد كريم لوكالة شفق نيوز إن "تربية أربيل تقوم سنويا بتنظيم هذا المعرض لكل المراحل الدراسية حيث يقام عرض النشرات الجدارية للطلاب"، مبينا أن " أكثر من 50 مدرسة شاركت بلوحاتها ونتمنى أن نتمكن من تنظيم هذه الفعاليات كل عام لاكتشاف مواهب الطلاب والاهتمام بها".

من جانبها قالت سمية أكرم وهي طالبة شاركت بلوحاتها في المعرض للوكالة "شاركت بثلاث نشرات في المعرض تُعبر عن مواضيع مختلفة من قضية حقوق المرأة وأهمية القراءة في حياة الانسان اضافة الى قضية الاهتمام بالمواهب الشخصية لدى الإنسان وتطويرها ونتمنى المشاركة كل سنة في هذا المعرض".