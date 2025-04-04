آلاف الكورد يخرجون إلى الجبال للاستمتاع بالربيع (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك، يوم الجمعة، خروج الآلاف من المواطنين الى الطبيعة للاستمتاع بأجواء الربيع المنعشة، وذلك لعدم تمكنهم من الاحتفال بعيد نوروز الذي تزامن هذا العام مع شهر رمضان.

ووثقت وكالة شفق نيوز، امتلاء المناطق الجبلية والوديان بالخيام وأجواء الفرح، حيث اجتمع الناس للاحتفال بالعادات الكوردية التقليدية من دبكات إلى تناول الأطعمة الفلكلورية، وذلك بعد يوم على انتهاء عيد الفطر.

وأخبر سالم سعيد من قضاء العمادية، الوكالة، بأنه وعائلته خرجوا اليوم للاحتفال بعيد نوروز، إذ لم يمكنهم من الاحتفال بهذه المناسبة في أيامها المخصصة نظراً لتزامنها مع شهر رمضان وعيد الفطر.

وأضاف سعيد: "اليوم خرجنا وقررنا الاستمتاع بالطبيعة واللعب بالالعاب الفلكلورية والدبكات وتذوق الاطعمة الكوردية التقليدية".

من جهة أخرى، أبدى عبد الله علي، تاثره بقلة تساقط الامطار هذا العام حيث قال "الربيع هذا العام ليس كالاعوام الماضية لم نر الاعشاب المزدهرة كما كانت ونأمل في أمطار جيدة لتجديد المكان قبل ان نتوجه الى المناظر الطبيعية البعيدة".

من جانبها، عبّرت لافين جمال، خلال حديثها للوكالة، عن سعادتها بالخروج الى الطبيعة، قائلة: "نحن سعداء جدا اليوم قمنا بدبكات تحت اغانينا الكوردية المفضلة وارتدينا الملابس التقليدية الكوردية.. فرحة كبيرة بالفعل".