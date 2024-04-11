آلاف السائحين من وسط وجنوبي العراق يقضون عطلة العيد في ربيع كوردستان

شفق نيوز/ توافد آلاف السائحين من مدن وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان، لقضاء عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت المقبل.

ويقول محمد جابر، وهو موظف في إحدى الشركات السياحية، "أجلب السائحين إلى كوردستان 15-20 مرة في السنة"، مضيفاً أن "تعامل القوات الأمنية جيد للغاية, ونشكر حكومة إقليم كوردستان على التسهيلات المقدمة للسائحين".

وتقوم حكومة إقليم كوردستان خلال العطل والمناسبات المهمة، بتطوير ومراجعة وتعزيز الخطط الأمنية والمرورية والسياحية وتنفيذها في مناطق مختلفة.

أما أنور صاحب، وهو سائح جاء مع عائلته إلى الاقليم؛ فقد قال "الحمد لله أننا دائما نٲتي إلى إقليم كوردستان خلال العطل والمناسبات. الطرق والأمن جيدان, وابناء المنطقة يعاملوننا بود وٳحترام. وسنمكث في مدينة شقلاوة خلال هذه الرحلة".

وبحسب هيئة السياحة في إقليم كوردستان فقد قدم 3100 موقع الخدمات السياحية المختلفة في عام 2023، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والموتيلات والكافيتريات وقاعات المناسبات وغيرها من المعالم السياحية.

ويوجد في إقليم كوردستان 1075 موقعا للإقامة السياحية، منها 625 فندقًا, و370 موتيلًا, و80 قرية سياحية، بالإضافة إلى نحو 800 مطعم وكافتيريا ومئات الخيام السياحية.

وتجدر الإشارة إلى ان أكثر من 1.5 مليون سائح زاروا إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024.