لاعبو دهوك يحتفلون بكأس العراق على ملعبهم وبين جماهيرهم (صور)

شفق نيوز- دهوك

احتفل لاعبو وإدارة نادي دهوك لكرة القدم، يوم السبت، في الملعب الرئيسي للنادي، بعد فوزهم بكأس العراق أمس الجمعة على نادي زاخو بركلات الترجيح 5-3 في مباراة أقيمت في ملعب الشعب الدولي ببغداد.

وحضر المئات من مشجعي ومحبي النادي الحفل حاملين اعلام وصور النادي، حيث قدم اللاعبون والإداريون على المنصة وهم يحملون ميدالياتهم وكأس البطولة.

وشهد الحفل أداءً لمغنين مشهورين قدموا أغانٍ باسم نادي دهوك.

بدوره، أشاد محافظ دهوك، علي تتر، بالإنجاز التاريخي للفريق، مثمنا لاعبي النادي وادارته وجماهير المحافظة المويدة.

وأكد أن وصول فريقين من ابناء المحافظة الى نهائي البطولة يعد إنجازا تاريخيا يسجل لدهوك واقليم كوردستان، معلنا دعم إدارة النادي المستمر للفريق في جميع المحافل والبطولات المحلية والعالمية.

وفي الختام، أشاد محافظ دهوك، بحصول الفريق هذا الموسم على بطولتين كبيرتين إحداهما بطل أندية الخليج، والأخرى فوزه بكأس العراق.