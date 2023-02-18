لاجراءات تدقيقية.. الاتحاد الوطني الكوردستاني يقطع رواتب 1000 من اعضائه

شفق نيوز/ كشف مسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، ان الحزب قطع رواتب اكثر من 1000 من اعضائه لاسباب تدقيقية وادارية.

وقال عضو الاتحاد الوطني في خانقين، ابراهيم عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد قطع رواتب اكثر من 1000 عضو من منتسبيه ممن تم ترفيعهم مؤخرا بعد مؤتمر الاتحاد العام قبل عدة اشهر، بينهم 17 عضوا في مركز خانقين".

وبين ان "قطع الرواتب اجراء اداري وتدقيقي من قبل الاتحاد سيحل قريبا".

ويتدرج اعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني من مسؤول خلية تضم 30-50 عضوا الى مسؤول خلايا تضم نحو 150 عضوا وتتدرج المناصب تباعا.