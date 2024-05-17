كأول محافظة بالعراق.. حلبجة تنظم إلى شبكة المدن الأقوى في العالم

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة حلبجة، يوم الجمعة، قبول عضويتها في شبكة المدن الأقوى في العالم.

وجاء في بيان صادر عن محافظ حلبجة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "في إطار الجهود المبذولة للتعريف ورفع مكانة حلبجة على المستوى العالمي، إلى جانب المدن الأعضاء في شبكة المدن القوية تم قبول عضوية حلبجة في الشبكة كأول محافظة في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "هذه العضوية تعتبر فرصة مهمة لحلبجة لفتح الأبواب أمام المجتمع الدولي، وتمهيد الطريق لمشاريع تهدف إلى تمكين الشباب، وخلق فرص العمل، ودعم وتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى جعل حلبجة مركزا دوليا من خلال الأنشطة والمؤتمرات وجلب ورش العمل إلى حلبجة باعتبارها عاصمة السلام".

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار إنشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون المحافظة الـ 19، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.