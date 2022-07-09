كَرميان.. سيجارة تنهي حياة شقيقين واعتقال عامل بمحل هواتف نقالة بتهم الاختلاس

شفق نيوز/ أعلنت شرطة كَرميان مصرع شخصين باحتراق ناقلة وقود صغيرة، فيما اعتقلت شخصا متهماً باختلاس وسرقة أجهزة هواتف وأموال من أحد المحال التجارية في كلار.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كَرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، ان شقيقين تولد 1991 و1998 لقيا مصرعهما باحتراق صهريج لبيع الوقود تابع لهما في منطقة رزكاري في قضاء كلار.

وبين قدوري ان الحادث وقع عندما أشعل أحد الشقيقين سيجارة خلال تزويد الصهريج بالوقود ما أدى إلى انفجار الصهريج ومصرعها حرقاً بالحال.

وفي حادث منفصل أعلن قدوري اعتقال شاب يعمل في محل لبيع الأجهزة النقالة بتهم السرقة والاختلاس في قضاء كلار.

وأوضح ان المتهم يعمل لدى صاحب محل لأجهزة الموبايل وتقدم صاحب المحل بشكوى ضده بعد فقدان اجهزة موبايل ومبالغ مالية، مؤكدا اعتقال المتهم واعترافه بسرقة 15 مليون دينار عراقي، و16 ألاف دولار، وبندقية وعدة هواتف نقالة وآيباد.

واضاف "ان المتهم اعترف بالسرقة والاختلاس على مدار 3 سنوات وبمشاركة شخص اخر معه تم اعتقاله أيضا، وتم احالتهما الى الجهات القضائية وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.