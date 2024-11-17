كويسنجق.. مصرع وإصابة ثلاثة اشخاص في حادث مروري مروع

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور قضاء كويسنجق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث مروري مروع على طريق كويسنجق - أربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث حصل مساء الاحد على الطريق بين مدينة كويسنجق واربيل قرب قرية اشكوت سقا، عندما اصطدمت سيارة اجرة من طراز تويوتا مع سيارة حمل من طراز اتيكو".

واضاف البيان ان "الحادث اسفر عن مقتل أحد الركاب واصابة سائقي السيارتين بجروح، مطالبا السواق بالالتزام بتعليمات واشارات المرور".