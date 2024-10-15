"كوماندوز" الاتحاد الوطني ينتشر طول طريق كركوك - السليمانية وتحويل طريق السير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بوجود انتشار أمني على طول طريق كركوك السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوات يطلق عليها الكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني انتشرت من مدخل كركوك السليمانية إلى ناحية قره هنجير"، مشيرا إلى عدم معرفة أسباب الانتشار.

وأكد المصدر أن "القوات انتشرت لتأمين الطريق".

وفي السياق، أشار المصدر، الى "تحويل مسار طريق أحد الممرات من مقدمة سيطرة جمجمال على طريق كركوك - السليمانية بسبب وضع مرتفع كونكريتي (طسة) من قبل مرور الإقليم".