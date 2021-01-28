كورونا .. 73 إصابة جديدة وحالتا وفاة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الاصابات على هذا النحو: 15 أربيل، 12 السليمانية، 40 دهوك، صفر حلبجة، 6 كرميان، صفر رابرين.

وتماثل 970 مريضا بالوباء للشفاء التام بواقع: 352 اربيل، 162 السليمانية، 384 دهوك، 1 حلبجة، 38 كرميان، 33 رابرين.

وتوفي مصابان بالجائحة خلال آخر 24 ساعة في محافظة دهوك فقط، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وبهذا يرتفع مجمل الاصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن الى 105912، اكتسب 97310 الشفاء توفي 3466 مصابا.